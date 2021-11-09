На территории Польши арестовали 22-летнего хакера-украинца Ярослава Васинского, против которого ввели ранее санкции Штаты. Его обвиняют в вымогательстве 50 млн долларов у американской компании Apple.

Об этом сообщает Министерство юстиции США.

В Министерстве сообщили, что молодой хакер состоял в группе REvil (организованная банда киберпреступников), которая участвовала в сетевых атаках на предприятия и государственные учреждения в Штатах. В апреле преступная группировка атаковала поставщика Apple Quanta Computer и украла схемы дизайна 14-дюймового MacBook Pro. Задержанный и его компаньоны требовали от Apple выкуп в размере 50 млн долларов. REvil выложила требование о выкупе на своем сайте, но через несколько дней хакеры удалили пост.

Кроме того, Ярославу Васинскому также выдвинули подозрения в участии июльской атаке на производителя софта Kaseya.

Вместе с молодым хакером взяли под стражу его 28-летнего коллегу из РФ Евгения Полянина, однако после изъятия у него 6,1 млн долларов - его отпустили на свободу.

Обоих хакеров обвинили в сговоре с целью мошенничества. Однако Ярослава Васинского собираются экстрадировать в США.

"Киберпреступность представляет собой серьезную угрозу для нашей страны: нашей личной безопасности, здоровью нашей экономики и нашей национальной безопасности. Наше послание сегодня ясно. Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками сделают все, что в наших силах, чтобы выявить виновных в атаках программ-вымогателей, привлечь их к ответственности и вернуть средства, которые они украли у своих жертв", - сказал генеральный прокурор Меррик Гарланд.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что в США хакерская группировка, состоящая одного украинца и шестерых россиян обвинялась в заражении миллионов компьютеров, краже денег и личных данных пользователей.

Кроме того, хакеры, атаковавшие британскую ювелирную компанию Graff Diamonds, получили доступ к личным данным известных мировых личностей: звезд Голливуда, спортсменов и политиков, в том числе и экс-президента США Дональда Трампа.