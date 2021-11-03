В Харькове задержан 17-летний парень, который создал подделку приложение "Дия" и за два месяца организовал крупнейший канал ее распространения. Об в соцсети написал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Богаты талантами украинцы. Жаль, что свои способности используют в преступных целях. На прошлой неделе мы обсуждали юного умельца, создавшего фейковую "Дию". Как оказалось, он такой не один. Киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который не просто подделал "Дию", но и создал крупнейший канал распространения подделки", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, на телеграм-бот и канал злоумышленника, которые сейчас уже заблокированы, было подписано более 20 тысяч людей.

"Через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Дие", за 300 грн - оформить поддельный сертификат о вакцинации от Covid-19, а за 100 грн - фальшивое водительское удостоверение", - сообщил Клименко.

Также он рассказал, как работала "концептуально новая схема" липовой "Дии": данные пользователей хранились на сервере, генерировавшем имитирующую веб-страницу приложения "Дия" и там можно было изменять любую информацию о себе. Кроме того, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования демонстрировал страницу его успешной валидации.

"Признаю, это отличная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон и должен понести ответственность считает глава Нацполиции.

"Похоже министр цифровой трансформации Федоров, решивший трудоустраивать украинских хакеров, ломающих "Дию", должен будет среди них объявить конкурс", - обратил внимание на ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, на прошлой неделе в Запорожье также задержали 21-летнего создателя фейковой "Дии".

Также мы сообщали, что хакеру-самоучке, который создал фейковую "Дию", предложили стажировку в Минцифры.