Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что электронные рецепты для лекарств в Украине планируют запустить весной 2022 года.

Об этом сообщает YouTube со ссылкой на интервью министра МОЗ в эфире "Радио Свобода"

Виктор Ляшко рассказал, что уже состоялись переходы и на электронный больничный, и на электронный первый рецепт по инсулинам. Весной планируется запустить электронный рецепт на все лекарственные средства. Соответственно, диджитализация в сфере здравоохранения состоялась, Интернет в рабочем состоянии.

Министр здравоохранения сообщил, что ситуация с сетью в больницах не является идеальной, однако "уже на твердую четверку по Интернету".

В случае, если проблемы все же возникли, Ляшко рекомендовал обращаться на "горячую линию" Национальной службы здоровья Украины для оперативного решения вопросов.

Министр Виктор Ляшко рассказал об успехах диджитализации в сфере медицины. Источник: YouTube

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине может быть введена дополнительная (бустерная) вакцинация от коронавируса. Такой вероятности не исключает министр здравоохранения Виктор Ляшко, но при этом добавляет, что в стране пока не тот охват вакцинацией, чтобы решать вопрос бустерной дозы.

Также мы информировали, что в Украине с весны 2022 года все рецептурные лекарства можно будет получить только с электронным разрешением. По словам Ляшко, такая мера является одним из условий дальнейшей дискуссии о медицинском страховании в Украине.