С первого октября пациенты с диабетом смогут получить жизненно необходимый для них инсулин в аптеках по программе "Доступные лекарства" только по электронным рецептам. Об этом сообщает Минздрав и публикует алгоритм получения такого документа.

Для получения электронного рецепта необходимо сделать всего пять шагов:

Посетить эндокринолога.

Получить индивидуальный план лечения, где эндокринолог назначает тип и дозирование инсулина и вносит эти данные в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

Получить электронный рецепт у эндокринолога (если первичный рецепт, то только у него!) Или своего семейного врача. Семейный врач может выписать электронный рецепт только по установленному эндокринологом планом лечения и не может изменить назначение эндокринолога.

Прийти и получить инсулин в любой аптеке с пометкой "Здесь есть доступные лекарства" в любом населенном пункте. Место выписки электронного рецепта и место регистрации пациента неважно.

Главное, чтобы аптека имела договор с НСЗУ Национальная служба здоровья Украины по направлению реимбурсации инсулинов. Проверить, так ли это, можно по телефону контакт-центра 16 77 или на сайте НСЗУ на дашборда в разделе Е-данных.

Главное, чтобы аптека имела договор с НСЗУ Национальная служба здоровья Украины по направлению реимбурсации инсулинов. Проверить, так ли это, можно по телефону контакт-центра 16 77 или на сайте НСЗУ на дашборда в разделе Е-данных. Получить повторный электронный рецепт у своего семейного врача или эндокринолога.

Также в Минздраве уточняют, что если количества назначенного эндокринологом инсулина недостаточно, то семейный врач направляет пациента снова к эндокринологу для корректировки или создания нового плана. К кому обращаться за повторным рецептом, пациент выбирает самостоятельно.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине с весны 2022 года все рецептурные лекарства можно будет получить только с электронным разрешением.

Также мы сообщали, что в Минздраве хотят клинически испытать на украинцах новые препараты от коронавируса.