Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил о том, что нардеп Ярослав Железняк прекращает полномочия главы фракции "Голос" по требованию большинства ее членов, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня поступило письмо с подписями 11 из 20 народных депутатов - членов депутатской фракции политической партии "Голос", в котором они просят объявить о нарушении требований части 4 статьи 6 закона "О комитетах Верховной Рады Украины" народным депутатам Железняком Ярославом Ивановичем в части незаконного занятия должностей первого заместителя (руководителя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - Ред.) и главы депутатской фракции ("Голос" - Ред.), что было зафиксировано письмом комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады от 24 сентября 2021 года. Следующее: прекращение полномочий главы депутатской фракции "Голос" в Верховной Рады девятого созыва Железняка Я. И. в связи с нарушением требований законодательства, а также решением большинства от конституционного состава фракции "Голос" от 12 июля об увольнении с занимаемой должности", - зачитал Стефанчук на пленарном заседании в пятницу.

Часть фракции "Голос" обратилась с просьбой предоставить депутату Александре Устиновой возможность временно выполнять обязанности главы фракции до официального его избрания.

При этом мнения нардепов "Голоса" по поводу правомочности руководителя фракции Железняка разделились.

Нардеп Александра Устинова (фракция "Голос", член объединения "Справедливость") считает, что после того, как Стефанчук с трибуны Верховной Рады зачитал письмо с подписями 11 из 20 членов фракции, она осталась без руководителя и он должен быть избран.

По мнению Устиновой, согласно регламенту, Железняк не мог руководить фракцией, поскольку, "когда Железняк был назначен на должность, он занимал должность заместителя главы Налогового комитета".

"Это единственный глава фракции в парламенте, который параллельно занимает две должности", - сообщила Устинова журналистам.

По ее словам, на пленарной неделе в понедельник должны созвать заседание фракции для избрания руководителя.

Сам Ярослав Железняк сказал журналистам, что остается руководителем фракции.

"Это не отвечает действительности (что Железняк не является руководителем фракции - Ред.), это говорят четвертый месяц… надеюсь, что все будет хорошо", - объяснил Железняк журналистам и добавил, что письмо, которое зачитал на пленарном заседании спикер, не имеет никаких юридических последствий, "в том числе об изменении в руководстве фракции".

Кроме того, в "Голосе" заявили, что попытки отстранить Железняка с должности председателя фракции не имеют юридической силы.

"Сегодня председательствующий на пленарном заседании Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил о письме отдельных народных депутатов, которые были исключены из рядов политической партии "Голос". Это письмо не имеет никакой юридической силы, является грубым нарушением законодательства и направлено исключительно на отвлечение внимания от позорных решений депутатов так называемой группы "Справедливость", - отмечается в заявлении партии.

В политсиле добавляют, что согласно положению о депутатской фракции политической партии "Голос" в Раде девятого созыва, решение о выражении недоверия председателю фракции принимается не менее ⅔ голосов от состава фракции, что составляет 14 голосов народных депутатов.

"Ни фракция "Голос" в парламенте, ни Политсовет партии не принимали решения о выражении недоверия и увольнения Железняка с должности председателя фракции. Ярослав Железняк остается председателем фракции в Верховной Раде, а заместителем председателя фракции - Роман Костенко", - объясняется в заявлении.

Напомним, на голову нардепа Устиновой прямо в здании парламента упал дверной засов.

Ранее "Страна" писала о том, что глава фракции "Голос" обвинил часть своих депутатов в сговоре с Банковой. А те его - в нарушении закона.

Также мы сообщали, что суд арестовал квартиру и машину нардепа от "Голоса" Устиновой из-за ее конфликта с полицейским.