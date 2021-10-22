В пятницу, 22 октября, в Верховной Раде Украины произошло чрезвычайное происшествие. На голову народного депутата Александры Устиновой (фракция "Голос") прямо в здании парламента упал дверной засов.

Фото депутата с разбитой головой опубликовала ее коллега Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook.

"Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", - успокоила Стефанишина.

Однако, судя по фото, Устинова находится в больнице.

Напомним, в пятницу, 22 октября, Верховная Рада проводит очередное пленарное заседание. Парламентарии начали сессию с часа вопросов к правительству. Также нардепы планируют заслушать главу Минздрава Виктора Ляшко из-за ухудшающейся в стране ситуации с коронавирусом.

Ранее мы рассказывали, как подруге умершего нардепа Антона Полякова "слуге народа" Анне Скороход стало плохо. В Раду вызвали "скорую". Она кричала, истерила, у нее очень ухудшилось состояние здоровья.

Также сообщали, как экс-губернатору Закарпатской области Геннадию Москалю стало плохо прямо во время эфира. Позже он назвал причину резкого ухудшения своего состояния. По его словам, в этом виноваты сфальсифицированные лекарства.