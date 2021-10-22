ЧП в Раде. На голову нардепа Устиновой прямо в здании парламента упал дверной засов. Фото
В пятницу, 22 октября, в Верховной Раде Украины произошло чрезвычайное происшествие. На голову народного депутата Александры Устиновой (фракция "Голос") прямо в здании парламента упал дверной засов.
Фото депутата с разбитой головой опубликовала ее коллега Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook.
"Не волнуйтесь, я с ней, все на контроле", - успокоила Стефанишина.
Однако, судя по фото, Устинова находится в больнице.
Напомним, в пятницу, 22 октября, Верховная Рада проводит очередное пленарное заседание. Парламентарии начали сессию с часа вопросов к правительству. Также нардепы планируют заслушать главу Минздрава Виктора Ляшко из-за ухудшающейся в стране ситуации с коронавирусом.
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