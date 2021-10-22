В пятницу, 22 октября, Верховная Рада проведет очередное пленарное заседание. Парламентарии начнут сессию с часа вопросов к правительству. В частности, нардепы планируют заслушать главу Минздрава Виктора Ляшко из-за ухудшающейся в стране ситуации с коронавирусом.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания, обнародованная на сайте парламента.

Согласно данным парламента, Рада продолжит рассматривать поправки в законопроект о госбюджете-2022 год.

Кроме того парламентарии второй день подряд в повестку вносят рассмотрение отставки министра экологии и природных ресурсов Романа Абрамовского, который, как писала "Страна", написал заявление об отставке.

Кроме этого, нардепы займутся в первом чтении законопроектом о внесении изменений закон Украины "О лекарственных средствах" и в Налоговый кодекс Украины, а также в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (второе чтение).

Ранее мы писали, что двумя днями ранее Рада проголосовала за бюджет-2022 в первом чтении.

Также сообщали, что сегодня Рада планирует принять постановление о пропуске в парламент только по ковид-сертификату.