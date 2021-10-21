Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг, 21 октября, приняла закон об энергетической эффективности. Законопроект №4507 от 17 декабря 2020 года во втором чтении поддержали 282 народных депутата.

Как следует из пояснительной записки, документ разработан, в частности, во исполнение договора об основании Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Законопроектом предлагается устанавливать целевой показатель ежегодного сокращения потребления энергии, который должен составлять не менее 0,7% от совокупного годового объема поставок энергии потребителям энергопоставляющими организациями, усредненного за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года.

Также предусматривается установление требований к экодизайну энергопотребляющих продуктов и услуг, а также требования к уровню энергоэффективности к закупкам и аренде зданий госорганами власти и органами местного самоуправления.

Согласно законопроекту, посредством господдержки вводятся меры стимулирования установки интеллектуальных систем учета энергии, в том числе бытовыми потребителями.

Положениями законопроекта предусмотрено урегулирование деятельности по энергоаудиту, включающее порядок и особенности квалификации энергоаудиторов, процедуры осуществления энергоаудита.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале ноября в Украину может поступить электроэнергия из Беларуси. На 22 октября назначен официальный конкурс на доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Беларусью, который будет проводить национальный оператор электросетей НЭК "Укрэнерго".

Также мы информировали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до 2023 года украинская система должна полностью отказаться от российской и белорусской электроэнергии и стать частью электросети Европейского Союза.