На заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое проходило в пятницу, 15 октября, рассматривался вопрос недр Украины. Совбез решил усилить контроль за добычей полезных ископаемых в стране.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге после заседания.

По словам Данилова, СБУ будет разбираться, как 23 компании получили в Украине лицензии на добычу углеводородов. Секретарь СНБО сообщил, что открыто уголовное дело по этому факту.

Секретарь СНБО рассказал, что от двух лицензий отказалась семья Злочевских, но остальные пока не торопятся этого делать.

"Люди, которые известны в нашей стране, продолжают отказываться от лицензий, которые в свое время они получали. На сегодняшний день мы можем поблагодарить семью Злочевских: они отказались от двух лицензий на углеводороды, принадлежавших семье Злочевских", - сказал Данилов.

Кроме того, по словам Данилова, с 1 ноября заработает портал на базе СНБО, и там покажут все 3044 компании, которые получили лицензии на полезные ископаемые в Украине.

"Страна" подробно рассказывала, что еще сегодня принял СНБО.

Ранее "Страна" писала, что в августе Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых. У Зеленского пояснили, что необходимость принятия такого документа назрела давно, поскольку случаи неконтролируемой добычи полезных ископаемых местного значения наблюдаются на всей территории Украины.