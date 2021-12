Руководство Минобороны США не намерено наказывать военных, причастных к августовскому авиаудару в Кабуле. Тогда во время налета американцы приняли мирного жителя за террориста, в результате ошибки погибли десять человек, в том числе семь детей.

О планах Пентагона сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в ведомстве.

Расследование, проводившееся в Минобороны США, не выявило нарушений закона при нанесении авиаудара в Кабуле. При этом генеральный инспектор американских ВВС генерал Сами Саид сказал в начале ноября на брифинге, что были подтверждены "неточности при нанесении" удара, а также "ошибки при информировании и нарушение коммуникации, приведшие к гибели гражданских лиц".

Как поясняют источники The New York Times, решение о том, наказывать ли в связи с инцидентом причастных к нему военнослужащих, министр обороны США Ллойд Остин поручил принять главе Центрального командования ВС США генералу Кеннету Маккензи и главе Командования специальных операций ВС США (SOCOM) генералу Ричарду Кларку. В качестве возможных мер рассматривался выговор и понижение в звании. The New York Times отмечает, что Маккензи и Кларк не нашли оснований для карательных санкций в отношении военнослужащих.

Как изначально сообщали США, американский беспилотник 29 августа нанес в афганской столице удар по автомобилю со взрывчаткой, с помощью которого намеревались совершить теракт боевики группировки "Исламское государство в Хорасане". Были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. В Пентагоне сначала заявили, что не располагают информацией о гибели гражданских лиц, но пообещали перепроверить эти сведения.

17 сентября по итогам проведенного расследования Пентагон признал, что авиаудар был ошибкой, и принес извинения. Глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что Вашингтон будет изучать возможность выплаты компенсации родственникам погибших, признав, что сделать это будет сложно после вывода американских войск из Афганистана. Позднее стало известно, что власти США предложили выплатить компенсацию родственникам всех десяти жертв авиаудара.