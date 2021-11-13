В районе Дашти-Барч в западной части Кабула, столицы захваченного талибами Афганистана, взорвался автомобиль.

Об этом сообщает Aamaj News.

Вследствие взрыва погиб один человек. Двое получили ранения. По предварительным данным, это был тунисский автомобиль, на который прикрепили магнитную мину.

На данный момент идет расследование инцидента, устанавливают детали происшествия.

Как уточнили источники Aamaj News, в ходе сегодняшнего взрыва в районе Гуллае Махтаб Кала Дашт-э-Барчи в Кабуле погиб сотрудник телеканала Ariana TV Хамид Сигани.

Ранее мы писали о том, что во вторник, 2 ноября, в афганском Кабуле возле крупного военного госпиталя Сардар Мохаммад Дауд Хан прогремело два взрыва. Первый был атакой террориста-смертника, который подорвался возле входа в здание. Речь идет о военном госпитале Сардар Дауд, крупнейшем военном госпитале страны. После атаки начались выстрелы. Согласно информации местных телеканалов, затем раздался еще один взрыв и в здание проникли террористы-смертники, завязалась перестрелка с талибами.

Также мы писали, что ранее во втором после Кабула по величине городе Афганистана - Кандагаре - произошел взрыв в мечети. По предварительным данным, минимум 25 человек погибли, еще около двух десятков пострадали.