В Костополе Ровенской области женщина набросилась на представителя ТЦК.

Видео, снятое рядом с военкоматом, опубликовали телеграм-каналы.

В ролике можно заметить, что женщина била сотрудника ТЦК ногами и называла "скотиной", желая ему смерти от пули.

Накануне военный помогал затолкать кого-то в бус - вероятно, родственника женщины.

Ранее мы рассказывали, что в поселке Кельменцы Черновицкой области женщина избила на остановке члена военно-врачебной комиссии за положительное заключение для ее мобилизованного мужа, который, как утверждает женщина, болен онкологическим заболеванием.

А перед этим на Буковине местный житель применил газовый баллончик против сотрудников ТЦК. Отмечалось, что военком получил химический ожог глаз и дыхательных путей.

Война в Украине идет 1004-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В ГУР заявили, что удар по Днепру был нанесен из ракетного комплекса "Кедр". На Западе обеспокоены применением Россией нового типа вооружения. Россияне активно штурмуют в направлении Великой Новоселки на юге Донецкой области. Также они активизировались на Запорожском направлении.

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