Открытый перелом ноги, раны и ушибы. В Одесской области неизвестный в балаклаве избил военкома
В Одесской области неизвестный в балаклаве избил сотрудника военкомата.
Об этом пишут местные телеграм-каналы.
По данным паблика, на 53-летнего работника ТЦК напали у его дома в посёлке Любашовка. Это был мужчина в балаклаве, который нанёс несколько ударов неизвестным предметом и скрылся.
Военкома доставили в больницу с открытым переломом ноги, ранами и ушибами. Нападавшего разыскивает полиция.
Официальных подтверждений этой информации нет.
Напомним, недавно в Одессе военный избил женщину и выстрелил в мужчину, который за неё заступился.
Также мы рассказывали, что в Никополе муж высокопоставленной сотрудницы полиции до смерти забил сотрудника ТЦК.
А перед этим мы сообщали подробности нападения на сотрудника ТЦК в Синельниково.
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