В Одесской области неизвестный в балаклаве избил сотрудника военкомата.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

По данным паблика, на 53-летнего работника ТЦК напали у его дома в посёлке Любашовка. Это был мужчина в балаклаве, который нанёс несколько ударов неизвестным предметом и скрылся.

Военкома доставили в больницу с открытым переломом ноги, ранами и ушибами. Нападавшего разыскивает полиция.

Официальных подтверждений этой информации нет.

Напомним, недавно в Одессе военный избил женщину и выстрелил в мужчину, который за неё заступился.

Также мы рассказывали, что в Никополе муж высокопоставленной сотрудницы полиции до смерти забил сотрудника ТЦК.

А перед этим мы сообщали подробности нападения на сотрудника ТЦК в Синельниково.

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