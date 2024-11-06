В Полтаве бизнесмен и полицейский жестоко избили парня, который заступился за свою девушку.

Об этом пишут местные издания.

Сообщается, что инцидент произошёл 2 ноября в местном ресторане. Компания из четырёх мужчин, среди которых были бизнесмен и начальник райотдела полиции, обратили внимание на отдыхавшую с парнем девушку. Полицейский подошёл к молодым людям и заявил: "Малая, ты поедешь с нами".

После того, как парень заступился за подругу, мужчины принялись его избивать прямо в заведении, в итоге сломав нос и отбив почки - парня забрала скорая.

На место прибыли работники охранной фирмы, но вмешиваться в драку не стали. Позже владелица ресторана отказалась предоставить полиции видео с камер наблюдения, так как получила угрозы.

Открытым уголовным делом займётся ГБР, нападавшего полицейского отстранили от работы на время служебного расследования.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе военный избил женщину и выстрелил в мужчину, который за нее заступился.

А перед этим в Киеве военком ударил головой в лицо женщину, заступившуюся за мужчину. В ТЦК заявили, что это законно.