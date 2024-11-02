В Одессе военный выстрелил в мужчину, который заступился за женщину.

Об этом пишут местные паблики и подтверждает полиция.

Сообщается, что вчера на дороге возник конфликт у мужчины и двух женщин, одну из них нарушитель начал избивать.

За нее вступился прохожий, тогда злоумышленник вытащил пистолет и выстрелил в него, а после скрылся с места преступления. Вскоре стрелявшего задержала полиция, при нём был найдено травматическое оружие.

Паблики пишут, что нападавший оказался действующим военнослужащим. Мужчина, в которого он стрелял, находится в больнице с ранениями шеи и грудной клетки.

Ранее мы рассказывали, что нетрезвые мужчины в военной форме устроили стрельбу в жилом комплексе Киева.

Местные жители сначала подумали, что это сбивают "Шахеды". Но потом поняли, что стреляют из окон квартиры. Мужчины забаррикадировались в квартире и не открывали двери полицейским, после чего на штурм прибыло спецподразделение КОРД.

Также мы сообщали, что в Тернопольской области военный убил несколько местных жителей, открыв огонь из автомата.