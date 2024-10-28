В Харькове военнослужащего приговорили к 10 годам за уклонение от службы и кражу оружия.

Информация об этом представлена в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

По данным судебного реестра, военный, ранее лечившийся в госпитале, самовольно покинул медучреждение и опоздал вернуться на службу в установленный срок, о чём сообщил командованию.

Суд также установил, что с января по апрель 2023 года он вынес из воинской части пистолет Макарова и использовал его для собственных нужд.

На суде обвиняемый признал вину, объяснив, что из-за конфликта с женой обстрелял свой автомобиль в состоянии опьянения.

Ранее суд отправил под стражу ушедшего в СОЧ Гнездилова. Военный объявил голодовку.

Адвокат подсудимого попросил учесть, что молодой человек ушёл на фронт в 19 лет, заключив контракт с ВСУ на три года, и должен был демобилизоваться в марте 2022-го. Кроме этого, Гнездилову сейчас нет 25-ти лет.

Нопомним, парламент поддержал законопроект, ослабляющий ответственность за СОЧ.