Печерский районный суд Киева отправил военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова под стражу на гауптвахте на 60 дней по подозрению в дезертирстве.

Об этом сообщают украинские СМИ.

Перед заседанием Гнездилов сказал, что будет голодать, если Минобороны не разработает законопроект о демобилизации.

Прокуратура просила для Гнездилова заключения под стражу до 12 декабря без права залога. Сторона защиты просила отклонить это ходатайство. Сторона обвинения доказывала, что содержание под стражей исключит риск того, что военный скроется, ссылаясь на то, что Гнездилов после самоволки постоянно менял свое местонахождение и контактные данные.

Адвокат военного Александр Шадрин отметил, что суд может назначить залог, и попросил учесть, что Гнездилов ушел на фронт в 19 лет, заключив контракт с ВСУ на три года, и должен был уволиться в марте 2022-го. Кроме того, Сергею нет 25 лет.

Группа поддержки Гнездилова в зале суда вступила в диалог с силовиками, выводившими его после вынесения меры пресечения. Правоохранителю, в частности, задали вопрос о том, почему он не на фронте.

Напомним, 21 сентября Гнездилов через Фейсбук сообщил, что уходит в самоволку.

Позже он объяснил свой поступок тем, что в его подразделении не осталось людей, большинство погибли, а у бригады не было ротаций.

9 октября военного задержало ГБР.