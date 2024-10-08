Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о самовольном оставлении части (СЗЧ - укр.) и дезертирстве во время войны.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно проекту закона, военные, которые впервые самовольно покинули часть до принятия этого закона, но вернулись и выразили готовность служить, должны быть не позднее 72 часов с этого момента восстановлены на военной службе.

Ранее Верховная Рада поддержала законопроект, по которому за самовольное оставление части в первый раз могут не наказывать, если боец готов вернуться к службе.

Напомним, проблема дезертирства украинских военных в тех или иных масштабах проявлялась с самого начала войны, однако во второй половине 2024 года приняла по-настоящему массовый характер.

Мы разбирались в отдельном материале, почему военные самовольно оставляют воинские части.

Война в Украине идет уже 958-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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