Государственное бюро расследований задержало военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова, который публично заявил об уходе из воинской части.

Об этом сообщается на веб-ресурсах ведомства.

Как сказано в публикации, после заявления военного о самовольном оставлении части Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона открыла уголовное дело по статье о дезертирстве и поручила расследование Бюро. На следующий день в бригаде назначили служебное расследование, по результатам которого признали, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".

Предварительно установлено, что в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медицинского осмотра военно-врачебной комиссией, однако на самом деле обследования не проходил и в медучреждении не находился, а после окончания срока прохождения ВВК к месту несения службы не вернулся, даже больше – в течение две недели фактически скрывался от правоохранителей, меняя места и города проживания.

"Демонстративное и публичное оставление воинской части в условиях военного времени является не только аморальным по отношению к оставшимся на фронте собратьям, но и деморализует общество и инициирует ложную дискуссию, однозначно работающую на руку нашему врагу", - заявили в ГБР.

Между тем дезертирство в условиях военного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, 21 сентября Гнездилов через Фейсбук сообщил, что уходит в самоволку.

Позже он объяснил свой поступок тем, что в его подразделении не осталось людей, большинство погибли, а у бригады не было ротаций.