В Офисе генпрокурора назвали число открытых дел по самовольному оставлению части и дезертирству за время войны
За время полномасштабной войны с РФ было открыто почти 90 тысяч производств по самовольному оставлению части и дезертирству.
Об этом сообщили изданию "НВ" в Офисе генерального прокурора Украины.
Больше половины из них были открыты за неполный 2024 год - 59 606. До суда дошли только 4698 производств, закрыты были 2592.
Среди областей лидер - Донецкая область (8 574), где идут самые тяжелые бои.
Конкретно по дезертирству с 2022 года было открыто 29 521 производств. В суд переданы 442, почти столько же были закрыты - 414.
Ранее военный Владимир Бойко говорил, что реальное количество дезертиров оценивается в 170 тысяч человек, но не всегда дело доходит до регистрации производства.
Мы разбирались в отдельном материале, почему украинские военнослужащие самовольно оставляют части.
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