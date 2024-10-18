За время полномасштабной войны с РФ было открыто почти 90 тысяч производств по самовольному оставлению части и дезертирству.

Об этом сообщили изданию "НВ" в Офисе генерального прокурора Украины.

Больше половины из них были открыты за неполный 2024 год - 59 606. До суда дошли только 4698 производств, закрыты были 2592.

Среди областей лидер - Донецкая область (8 574), где идут самые тяжелые бои.

Конкретно по дезертирству с 2022 года было открыто 29 521 производств. В суд переданы 442, почти столько же были закрыты - 414.

Ранее военный Владимир Бойко говорил, что реальное количество дезертиров оценивается в 170 тысяч человек, но не всегда дело доходит до регистрации производства.

Мы разбирались в отдельном материале, почему украинские военнослужащие самовольно оставляют части.

Война в Украине идет уже 968-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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