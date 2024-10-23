В Хмельницкой области военный ранил из пулемёта ребёнка в ногу, сбивая российский беспилотник типа "Шахед". Инцидент произошел ещё 27 августа.

Об этом сказано в вердикте суда от 16 октября, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Дело по поводу инцидента слушалось в Хмельницком горрайонном суде. Согласно материалам, 27 августа на специальную телефонную линию территориального управления ГБР поступило сообщение о том, что в тот же день около 10:32 во время отражения атаки дронов были нарушены правила обращения с оружием: пулей крупнокалиберного пулемета оказался ранен ребенок. Он получил рваную рану правого бедра.

Ребенку пришлось лечиться в стационаре.

Суд постановил для установления деталей происшествия разрешить следователям доступ к уликам.

В день происшествия глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в результате атаки БПЛА получил ранение 12-летний ребёнок, который был госпитализирован.

Ранее мы сообщали, что в Одессе обломки сбитого БПЛА повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры.

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