Украинские военные пишут об ухудшении ситуации в Селидово Донецкой области, где уже идут городские бои и осталась только одна дорога снабжения.

Боец с позывным "Мучной" сообщает, что россияне продвигаются в городе, ведя наступления с севера, востока и юга. До высоток в центре города, где находится основной укрепрайон ВСУ, они не дошли.

Также "Мучной" подтверждает данные российских пабликов, что уже идут штурмы Вишнёвого к западу от Селидово, чтобы отрезать город от Покровска. Карта Deep State пока даёт картину по состоянию на вчера и не отображает этих данных.

Лейтенант Алекс подтверждает, что россияне сумели закрепиться в частном секторе в восточной части Селидово, идёт наступление на центр города. Этому продвижению способствовали их предыдущие успехи на флангах.

Ранее сообщалось, что за выходные значительно ухудшилась для ВСУ ситуация в районе двух городов Донецкой области - Селидово и Горняка.

Война в Украине идет уже 970-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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