Ряд продвижений на фронте у российских войск фиксирует карта украинского военного паблика Deep State.

Под Купянском они практически вышли на левый берег реки Оскол через северную половину села Кругляковка. Также об усиленных штурмах Кругляковки писали украинские военные.

"Противник предпринял попытку разделить наши группировки на две части. Механизированные колонны с танками и БМП совершили накат на населенный пункт Кругляковка… Противнику удалось зайти в населенный пункт и на окраину леса в количестве до взвода. В настоящий момент наши ребята выбивают противника с занимаемых позиций", - написал украинский военный с позывным "Тень".

Выход на берег Оскола, как мы уже писали, было давней стратегической задачей российских войск.

Южнее, в Донецкой области, россияне продвинулись к югу от Часова Яра по трассе Бахмут-Константиновка. Об этом ранее уже писали российские паблики. Такое продвижение создает угрозу начала штурма города с южного фланга (сейчас наступление идет с востока).

Также есть ряд продвижений РФ в "кармане" к востоку от Курахово, где основные бои идут за Горняк и на подступах к Кураховке.

Как мы уже вчера сообщали, в Горняке у россиян также есть продвижение, а севернее они вошли в Селидово.

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