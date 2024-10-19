Российские войска начали штурм города Селидово в Донецкой области и зашли на первые улицы с востока.

Об этом сообщает украинский боец с позывным "Мучной". По его словам, россияне пытаются закрепиться в частном секторе.

"Сейчас не сильно критично, а вот уж где линия высоток идет, то там надо будет немного напрячься. Также по городу задействованы авиация и арта противника, без прикрытия никак, это всегда перед большим штурмом", - написал военный.

Также россияне "продавливают" город по флангам с юга и севера.

Параллельно украинский военный паблик Deep State сообщает о том, что россияне вошли в село Звездное на подступах к Кураховке (к северо-востоку от Курахово) и продвинулись в Горняке.

"Ситуация вокруг города Горняк тоже складывается не лучшим образом. Враг имел продвижение на северных окрестностях и продолжает двигаться в глубину населенного пункта с целью его полного занятия. Там сейчас бойцам Сил обороны очень нелегко", - сообщает DS (на его карте указанные изменения пока не отображены).

Отметим, что Горняк и Кураховка - это ключевые населенные пункты для срезания украинского "кармана" к востоку от Курахово.

Ранее военный эксперт Bild Юлиан Рёпке говорил, что ВСУ будут вынуждены отойти из Селидово, чтобы избежать окружения.

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