Город Селидово Донецкой области уже находится в полукольце, поэтому ВСУ будут вынуждены отступить.

Об этом заявляет военный аналитик немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.

Рёпке сообщает, что 15-я бригада Нацгвардии "Кара-Даг" успешно держит оборону в городе, но "соседние части не справляются". Поэтому бойцам придется отойти, чтобы избежать окружения.

В свою очередь боец "Айдара" Станислав Бунятов подтверждает, что россияне постепенно обходят город, захватывая его в клещи. Иногда их выбивают уже с окраин.

По его оценке, на этом участке есть те же проблемы с взаимодействием, которые характерны в целом для ВСУ.

Ранее военный паблик Deep State сообщил, что россияне захватили Островское на подступах к Курахово.

Война в Украине идет уже 966-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинский военный паблик Deep State подтвердил, что российские войска продвинулись в Запорожской области - в районе Левадного и Новодаровки. Левадное расположено к западу от Великой Новоселки. К востоку от этого населенного пункта россияне также продвинулись в Золотой Ниве.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.