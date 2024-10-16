Российские войска захватили поселок Островское на подступах к Курахово Донецкой области.

Об этом пишет украинский военный телеграм-канал Deep State.

О захвате села заявляло минобороны РФ еще 12 октября.

Как пишут украинские военные, это создает угрозу соседней Максимильяновке, которую штурмует РФ.

"Если из Островского враг подойдет к реке, то логистика может оборваться, а отходить потом куда-то надо будет, потому что это очень важный участок фронта. Если они прорвутся через мост в Курахово, то Максимильяновка может посыпаться", - написал военный с позывным "Мучной".

Война в Украине идет уже 966-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинский военный паблик Deep State подтвердил, что российские войска продвинулись в Запорожской области - в районе Левадного и Новодаровки. Левадное расположено к западу от Великой Новоселки. К востоку от этого населенного пункта россияне также продвинулись в Золотой Ниве.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.