Анализируем итоги 965-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинский военный паблик Deep State подтверждает, что российские войска продвинулись в Запорожской области - в районе Левадного и Новодаровки.

На карте DS Левадное не захвачно россиянами, которые утверждают, что село находится уже под их контролем (вчера об этом заявило минобороны РФ). Но продвижение РФ составило около двух километров на примерно 4-километровом фронте.

Левадное расположено к западу от Великой Новоселки. К востоку от этого города россияне также продвинулись в Золотой Ниве. То есть, наступление идет одновременно на флангах Великой Новоселки.

Как мы уже писали, если это наступление разовьется, то может иметь серьезные последствия как для южного фронта, так и для украинских подразделений восточнее, которые держат обороны в районе Курахово и к северу от Угледара, так как создастся серьезная угроза их коммуникациям. Тем более, что армия РФ атакует в сторону Курахово и с севера - со стороны Украинска.

Российские паблики пишут о том, что украинские войска пошли в контратаку в Курской области.

Они атакуют в направлении Леонидово, которое штурмует РФ, а также от Свердликово в сторону Зеленого Шляха (после захвата этой деревни россияне смогли поставить под угрозу части ВСУ в Ольговке и на всем северном фланге в Курской области).

При этом российские войска продолжают штурмовать Новоивановку, которая, как утверждается, практически захвачена.

Вчера и сегодня Украина очень активно заявляла о том, что корейские войска уже фактически участвуют в войне на стороне РФ.

Вчера Зеленский заявил, со ссылкой на доклад украинской разведки, что Северная Корея "практически включилась" в войну против Украины, и что Москва договорилась с Пхеньяном о "передаче людей". То есть - направить личный состав для участия в боевых действиях на линии фронта.

А сегодня ряд украинских СМИ заявило со ссылкой на источники в разведке, что Россия хочет отправить северокорейских военных в Курскую область. По их данным, сейчас в армии РФ на базе 11 ОДШБр формируется особый батальон до трех тысяч человек, укомплектованный гражданами КНДР.

Уже идет процесс обеспечения батальона стрелковым вооружением и боеприпасами. Источник предполагает, что его отправят под Суджу, которую удерживают ВСУ.

Также украинские СМИ со ссылкой на те же источники сегодня написали о том, что 18 военных КНДР, поступившие на службу в армию РФ, сбежали с позиций на границе Украины с Брянской и Курской областями России. По их данным, это произошло в 7 км от границы с Украиной.

Правда, никаких доказательств всей этой информации относительно участия корейских солдат в войне против Украины на данный момент нет.

А комментарии от украинских официальных лиц достаточно неоднозначны. Например, руководитель Центра по борьбе с дезинформацией Александр Коваленко говорит, что войска КНДР в Украине не будут воевать на передовой. Это, скорее всего, будут разнорабочие – разминирование, сооружение фортификаций и т.д.

Ранее появлялись отдельные сведения о том, что корейские рабочие действительно могут быть задействованы на стройках в РФ. Кроме того, были сведениям, что при российской армии работают корейские офицеры по обслуживанию ракет.

Но о массовом участии корейцев в боевых действиях (или о подготовке к этому) до сих пор ничего известно не было.

Москва и КНДР это отрицают.

Поэтому до конца непонятно - действительно ли корейские солдаты вот вот многими тысячами попадут на фронт, либо заявления Украины об участии КНДР в войне на стороне РФ это попытка активизировать действия Запада по помощи ВСУ.

Обстрелы и удары по энергетике

Россияне сегодня ночью ударили по Николаеву семью зенитными ракетами С-300 и С-400. Удар наносился с территории Крыма.

Погибла женщина, 16 человек получили ранения. По официальной информации властей поврежден инфраструктурный объект, ресторанный комплекс, торговые павильоны, жилые дома и автомобили. Идут пожары, сообщили в областной военной администрации.

С началом отопительного сезона возможны новые массированные ракетные атаки по украинской энергетике, заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко. В то же время он считает, что украинская энергетика "продемонстрировала способность реализовывать инновационные решения", поэтому "планы врага по уничтожению экономики Украины расстраиваются".

При этом сегодня премьер Шмыгаль напомнил, что в Украине по-прежнему повреждено или уничтожено 90% тепловой генерации. Тем не менее, министр энергетики Галущенко заявил, что энергосеть Украины входит в зиму с наиболее высоким уровнем готовности. По его словам, запланированные ремонты на электростанциях были завершены в срок.

Последняя атака по энергетике Украины была 26 сентября. Она не имела крупных масштабов, затронув объекты только в трех областях. Наиболее крупная из недавних атак была 26 августа. Тогда под удар попали практически все крупные города Украины - в том числе попали по Киевской ГЭС.

После этого время возобновились аварийные отключения света, которые продолжались около двух недель. Затем ситуация стабилизировалась по двум причинам - вывод из ремонтов атомных энергоблоков и отсутствие крупномасштабных российских обстрелов, имеющих целью поразить энергетику.

И очевидно , что новый массированный удар, если Россия его нанесет, сможет причинить достаточно серьезный ущерб - особенно при наступлении холодов, когда энергопотребление становится на порядок выше. Как раз в такой период сейчас вступает Украина - синоптики сегодня уже предупредили о резком похолодании и заморозках во многих областях.

Вопрос - ударит ли теперь Россия по энергетике с новой силой - является одним из ключевых в мировой повестке.

Украинские власти заявляют, как видим, что удары готовятся. А недавно Зеленский и МИД говорили, что планируется также обстрел подстанций, которые питают украинские АЭС, что, потенциально, может нанести крайне тяжелый удар по украинской энергосистеме, так как придется останавливать всю атомную генерацию, которая обеспечивает сейчас большую часть производства электроэнергии в Украине.

Но пока вопрос о том, возобновит ли Россия ракетные обстрелы энергетики, остается открытым.

По одной из версий, они скоро начнутся и будут иметь целью максимально "потушить" Украину в разгар отопительного сезона - чтобы затруднить Киеву ведение войны и производство вооружений.

По другой версии, которую в одном из последних эфиров озвучил Арестович, Россия воздерживается от ударов по энергетике после настоятельных просьб стран "Глобального Юга". Они, по мнению бывшего советника Банковой, не хотят краха украинской экономики, который может наступить после очередного масштабного блэкаута.

Арестович считает, что Индия и Китай рассматривают послевоенную Украину как объект своих экономических интересов и часть торгового пути на запад. Также они нуждаются в поставках зерна и сырья из Украины. И поэтому они не заинтересованы в том, чтобы украинская экономика была окончательно разрушена отключением от энергетики.

Отметим, что такие соображения у стран "Глобального Юга" если и были, то возникли явно не сегодня. Что не мешало Москве, начиная с 2022 года, пытаться "тушить свет" в Украине, нанося удары по энергообъектам. Тем более, что ВСУ также регулярно бьют по объектам ТЭК в самой России и потому очередной удар по украинской энергетике РФ может представить как свою "ответку".

Мобилизационный возраст и бронирование

В украинском медиа-пространстве на фоне недавних облав ТЦК возобновились разговоры о снижении призывного возраста и в целом более масштабгой мобилизации.

Если война будет длиться еще два года, мобилизационный возраст снизят, если пять лет – мобилизуют женщин. Такое мнение в эфире украинского ТВ высказал вчера журналист Виталий Портников.

"Я уже неоднократно говорил, будет уменьшаться призывной возраст. Не надо питать иллюзий, что этого не будет происходить. Если война продлится еще два-три года, будет уменьшаться призывной возраст, если продлится пять лет – будут призывать женщин", – сказал он.

Портников также заявил о "дополнительной мобилизации" в контексте недавних рейдов ТЦК. "Нужно понимать, что по развитию войны это все будет жестче становиться. Надо объективно это понимать, если мы соглашаемся с парадигмой долгой войны, из которой нет выхода, потребуется дополнительная мобилизация", – считает журналист.

Следом за ним похожие мысли высказал командир бригады Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский. Он заявил, что возраст мобилизации нужно снизить до 21 года.

"Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей. Чем больше народ почувствует весь негатив сейчас, который есть, тем будем мы эффективнее в будущем", - заявил Оболенский. По его мнению, это не несет демографической угрозы, поскольку "нет тотальной смерти" - многие получают ранения, но выживают и воюют дальше.

Одновременно он призвал лишать гражданства тех мужчин, кто уехал за границу. А проживающих в Украине, но не желающих воевать, он предлагает на пять лет лишить права голосовать.

Но вернемся к теме призывного возраста. Нардеп Мария Ионова (Евросолидарность) заявила сегодня, что снизить его призывают западные партнеры. Ранее о том же со ссылкой на американских чиновников говорил нардеп от "Голоса" Роман Костенко.

Сегодня же советник Офиса президента Сергей Лещенко прямо подтвердил, что Вашингтон давит на Владимира Зеленского, чтобы тот снизил возраст мобилизации до 18 лет. Причем, судя по его слов, с этим увязывается и вопрос поставок оружия Украине.

"Аргумент партнеров таков: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного только западного оружия недостаточно, нужна мобилизация с 18 лет. Президент Зеленский не прогнулся и продолжает убеждать политиков от обеих партий давать оружие без смены призывного возраста", - написал Лещенко.

Пока украинские власти планов о снижении возрастной планки мобилизации не высказывали. Но тема, судя по всему, витает в воздухе, и многие украинские школьники, не дожидаясь наступления призывного возраста - 18 лет - покидают страну.

Из Украины накануне начавшегося учебного года выехали 300 тысяч школьников, заявила нардеп Нина Южанина со ссылкой на заявление в Раде министра образования Оксена Лисового.

Ранее Лисовой, выступая в парламенте, сообщал, что из Украины усилился отток школьников 10-11 классов, особенно парней (то есть тех, кому уже надо становиться на учёт в военкомат). То есть, украинцы активно "голосуют ногами" против нынешней политики по мобилизации. И страются покинуть страну еще до того, как станут невыездными.

И, надо думать, разговоры о том, что нужно еще и снизить мобилизационный возраст, только подстегнут процесс эмиграции.

Недовольство мобилизацией растет и в предпринимателькой среде. Украинский бизнес заявляет, что у него в последние недели начались проблемы с бронированием сотрудников.

"Проблема приобретает системный характер. По сути, решение о повторном подтверждении статуса критически важного предприятия просто "зависает" в соответствующих органах", – сообщила Европейская бизнес-ассоциация..

По состоянию на середину 2024 года сотрудники в рядах ВСУ есть у 86% опрошенных членских компаний Ассоциации. У половины, а именно у 52% компаний, количество мобилизованных достигает до 10% от общего количества военнообязанных. У 28% количество мобилизованных достигает 10-20%, у 6% – 20-40%. У около половины компаний, а именно 46%, среди мобилизованных или добровольцев есть критические для работы предприятия специалисты.

Ранее сообщалось, что по инициативе Зеленского бронирование было приостановлено на время аудита критических предприятий. Потом Минобороны опровергло это. Но, как видим, проблемы с бронированием все ж таки начались.

Например, небольшие предприятия, производящие дроны для ВСУ, не могут забронировать своих специалистов, заявила нардеп Ирина Фриз (Евросолидарность).

"А все остальные, в том числе и компании, которые занимаются бытовыми какими-то вещами, определяются критически необходимыми и получают экономическое бронирование", - сказала она. По словам нардепа, тема бронирования стала источником большой коррупции.

Напомним, недавно украинский производитель дронов "Пташка дронс" заявил о "похищении" сотрудниками ТЦК своего главного инженера по разработке систем противодействия БПЛА.

Как мы уже вчера анализировали, все эти процессы - включая массовые рейды ТЦК - имеют первопричиной крайне низкие показатели мобилизации, которые не смог серьезно подстегнуть принятый весной закон. Поэтому власти начинают идти на экстраординарные меры.

И это уже сказывается на общественных настроениях. В том числе и в той среде, которые участвовали в Майдане и выступали ранее резко против любых компромиссов с Россией за "войну до победного конца" (то ест, до выхода на границы 1991 года).

Сотрудник одной из крупных украинских инвестиционных компаний сказал "Стране", что на его круг общения происходящие в последние дни события оказывают "гнетущее впечатление".

"У нас очень патриотический круг общения. Многие участвовали в Евромайдане, часть пошла добровольно служить, остальные донатят ВСУ, работают, стараясь поддерживать свои семьи. Мы считаем, что таким образом исполняем свой долг перед Украиной - кто на фронте, кто в тылу. Но эти облавы заставляют задуматься о том, что будет дальше. И о том, какую цену все мы должны будем заплатить, если война будет идти еще долго. Еще с конца прошлого года некоторые люди в моем окружении начали говорить, что войну пора остановить по линии фронта, без выхода на границы 1991 года. Хотя до того подобные разговоры вообще были немыслимы. А сейчас их стало еще больше. Тем более что накладываются и другие проблемы - повальная коррупция, произвол силовиков в отношении бизнеса, нарастающие сомнения в профессионализме и в адекватности военно-политического руководства страны. Кроме того, уже понятно, что чем дольше идет война, тем меньше в Украине будет оставаться пространства для демократии, прав и свобод человеке, тем жестче будет государство закручивать гайки, чтоб обеспечить ту же мобилизацию и пресечь любое недовольство", - говорит инвестбанкир.

Детальнее о последствиях облав ТЦК по Украине мы писали здесь.

В чем план США по Украине?

У США есть план по завершению войны в Украине, он включает "территориальные компромиссы", заявил экс-посол Украины в США (2015-2019) Валерий Чалый.

"Американцы, когда приезжали в Киев, предлагали Зеленскому быть более гибким в Вашингтоне (во время визита к Байдену - Ред.). В сущности, от него ожидали обсуждения возможных территориальных компромиссов", - заявил Чалый.

Чалый считает, что у США есть план по конфликту в Украине. Его основные пункты:

- не допустить прямого столкновения с Россией;

- не допустить задействования НАТО;

- "не допустить российскую победу над Украиной, чтобы Украина сохранилась, пусть не с прежней территорией, но как суверенная, независимая страна".

"Да, это план не о победе Украины", - прокомментировал Чалый.

Он также считает, что власти Украины могут противостоять этому лишь "эскалацией" и вовлечением других стран в войну.

"Надо делать так, чтобы другие страны тоже были в этой войне", - заявил экс-посол.

Напомним, в последнее время западная пресса все чаще пишет, что Зеленский готов на прекращение войны по линии фронта при определенных условиях. В ОП это все время отрицают и говорят, что цель остается неизменной - выход на границы 1991 года.

А "план победы", который Зеленский представил украинским союзником на западе, по сути, продвигает тот самый "эскалационный" сценарий, описанный выше Чалым. Поскольку подразумевает по сути более плотное вовлечение стран НАТО в войну - через дачу разрешений на удары "дальнобоем" по РФ и через приглашение в НАТО. И то и другое может резко повысить напряжение в отношениях между Россией и Альянсом и, при определенных сценариях, привести к их прямой войне. Чего власти западных стран, на данный момент, пытаются избежать всеми силами.

Чалый также признает, что США против своего вовлечения в войну с Россией. И, по сути, выступают за окончание войны на базе территориального компромисса - то есть, за прекращение боев по линии фронта, когда захваченные земли де-факто остаются под контролем РФ, пусть и без официального признания этого со стороны Запада и Украины.

Впрочем, публично американцы таких намерений никогда не высказывали. С другой стороны, их заявления о том, что Украина должна победить в этой войне, в последнее время совершенно прекратились. То есть определенная переоценка ситуации на Западе явно произошла.

Но, как видим, украинские власти, от каких-либо компромиссов публично отказываются. Хотя, многое могут поменять выборы в США. Особенно, если на них победит Трамп.