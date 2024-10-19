В субботу, 19 октября, в Украине идет 967-й день войны с Россией.
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Последние новости 19 октября
10.02 Кадры пожара после вчерашнего удара по Одессе.
Пострадал десяток домов в частном секторе.
9.55 В Черниговской области, как и в Сумской, под удар ночью попали объекты энергетики.
"Враг продолжает атаковать объекты энергоснабжения. Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине. Из-за попадания возник пожар, который через несколько часов локализовали. Угрозы электроснабжению пока нет", - заявил губернатор Чаус.
9.20 Быть военным в Украине - это "билет в один конец".
Об этом заявил ветеран "Азова" Анатолий с позывным "Буйвол".
9.05 В Кривом Роге сожгли бус волонтера ВСУ, который собирались отправить на фронт.
8.41 Россияне ночью нанесли массированный удар по Шосткинской общине, применив КАБы и "Шахеды".
Об этом сообщает ОВА.
Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов, ранения получили семь человек.
8.20 Паблики обращают внимание, что над Киевом сегодня летает не привычный "Шахед", а беспилотник другой формы.
8.18 В Киеве ночью обломки сбитого дрона поранили женщину, пробив окно многоквартирного дома.
8.10 Сообщают о взрыве в Черкассах.
8.03 По Украине идёт атака крылатыми ракетами, сообщают Воздушные силы.
Они атакуют Черкасскую, Кировоградскую и Николаевскую области.