В субботу, 19 октября, в Украине идет 967-й день войны с Россией.

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Последние новости 19 октября

10.02 Кадры пожара после вчерашнего удара по Одессе.

Пострадал десяток домов в частном секторе.

9.55 В Черниговской области, как и в Сумской, под удар ночью попали объекты энергетики.

"Враг продолжает атаковать объекты энергоснабжения. Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине. Из-за попадания возник пожар, который через несколько часов локализовали. Угрозы электроснабжению пока нет", - заявил губернатор Чаус.

9.20 Быть военным в Украине - это "билет в один конец".

Об этом заявил ветеран "Азова" Анатолий с позывным "Буйвол".

9.05 В Кривом Роге сожгли бус волонтера ВСУ, который собирались отправить на фронт.

8.41 Россияне ночью нанесли массированный удар по Шосткинской общине, применив КАБы и "Шахеды".

Об этом сообщает ОВА.

Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов, ранения получили семь человек.

8.20 Паблики обращают внимание, что над Киевом сегодня летает не привычный "Шахед", а беспилотник другой формы.

8.18 В Киеве ночью обломки сбитого дрона поранили женщину, пробив окно многоквартирного дома.

8.10 Сообщают о взрыве в Черкассах.

8.03 По Украине идёт атака крылатыми ракетами, сообщают Воздушные силы.

Они атакуют Черкасскую, Кировоградскую и Николаевскую области.