Если в Украину перестанет поступать военная помощь с Запада, война завершится через 15 дней победой РФ.

Такой прогноз в интервью испанскому изданию 20 minutos дал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, начиная с самих украинцев. Но важно то, как это произойдет. Если мы перестанем поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев? Мы должны сделать все возможное, чтобы, когда придет время, мы могли вести переговоры на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Боррель.

В мае прошлого года Боррель уже говорил, что если Запад перестанет оказывать помощь Украине, то Киев "сдастся через несколько дней".

Также в прошлом году директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предрекала, что Украина сможет самостоятельно обходиться без западного финансирования "пару месяцев".