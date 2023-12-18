Украина сможет самостоятельно обходиться без западного финансирования "пару месяцев".

Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью изданию Financial Times.

Георгиева призвала Запад "быстро" предоставить десятки миллиардов долларов, поскольку задержки поставят под угрозу восстановление экономики Украины.

Чиновник похвалила украинские власти за то, как они "оживили экономику", обуздали инфляцию и укрепили налоговую базу. Однако дальнейшие задержки могут заставить Киев вернуться к "дестабилизирующей политике", такой, как печатание денег.

Сама Георгиева отметила, что "сохраняет оптимизм" в отношении того, что финансирование Украины в итоге будут выделено.

Высокопоставленный западный чиновник заявил, что Украина "обладает некоторой гибкостью" и "вероятно сможет пережить январь и февраль" благодаря выплатам от МВФ и Всемирного банка, который должен направить в следующем месяце 2 миллиарда долларов, а также займам у отечественных банков.

Ранее появилось видео, как Георгиева встретилась с Зеленским в Киеве.

Как мы сообщали, МВФ одобрил пересмотр программы расширенного финансирования для Украины на 900 миллионов долларов.