Базовый сценарий Международного валютного фонда (МВФ) развития ситуации в Украине предполагает, что война закончится в следующем году.

Об этом сообщается в обновленном меморандуме о сотрудничестве МВФ и Украины.

Согласно упомянутому сценарию Фонда, в случае прекращения войны в соответствии с оптимистичными расчетами, ВВП Украины в 2024 году вырастет на 3-4%, а в 2025-м - на 6,5%.

Негативный сценарий предполагает активизацию войны в этом году и ее прекращение в 2025 году, что приведет к резкому падению реального ВВП на 5% в 2024 году и нулевому росту в 2025-м.

Тогда совокупный дефицит финансирования до 2027 года составит 140 млрд долларов, что на 18 млрд долларов больше, чем в базовом сценарии.

Положительный сценарий не содержит прогноза по срокам завершения войны, а предусматривает больший рост экономики и инвестиций.

В сентябре правительство и вооруженные силы Германии не исключали, что военные действия в Украине могут продлиться до 2032 года. Власти и военные Германии настраиваются на долгую войну и готовы предоставлять долгосрочную поддержку Киеву.

А Алексей Арестович полагает, что для освобождения всех украинских территорий ВСУ понадобятся минимум три контрнаступления и это может растянуться на два-три года.