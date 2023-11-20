Война в Украине быстро не закончится, считает Владимир Зеленский.

Об этом президент заявил на встрече с журналистами и руководством Fox News и The Sun, его слова приводит Офис президента на сайте.

"Люди почему-то относятся к этому, как к кино, и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы. Но для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд. И завершится все не так быстро, как нам хотелось бы, но мы не имеем права опускать рук и не сделаем этого", – сказал Зеленский.

Напомним, недавно глава Офиса президента Андрей Ермак говорил, что "из 100 метров" войны "70 мы уже пробежали".

"Но эти последние 30 являются самыми тяжелыми", - добавил Ермак.

На Западе же, по данным The Economist, все чаще звучит мнение, что война в Украине может зайти в тупик и затянуться еще на пять лет. The Economist также отмечает, что зимой предположительно состоится новая интенсивная кампания дальних ударов с обеих сторон. Россия накапливает запасы ракет и, вероятно, снова атакует украинскую энергосистему.