Президент США Джо Байден не считает, что война в Украине может длиться годами.

Об этом Байден заявил на пресс-конференции в Хельсинки.



По мнению президента США, на это есть как минимум две причины.

"Номер один: я не думаю, что Россия может поддерживать войну вечно, прежде всего из-за ресурсов и потенциала. Номер два: я думаю, что сложатся обстоятельства, при которых в конце концов президент РФ Владимир Путин решит, что это не в интересах России - экономических, политических и в других - продолжать эту войну", – сказал он.



Байден также подчеркнул, что не может предположить, как закончится война. В то же время он надеется, что Украина достигнет существенного прогресса в наступлении.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал условие для ускорения контрнаступления украинских войск. По его словам, ускорить продвижение могли бы истребители F-16 и дополнительные поставки другой боевой техники.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что, учитывая ресурсы Украины и России, война между странами не сможет затянуться на годы.

Также в Офисе президента заявляли, что мир в Украине наступит только после возвращения к границам 1991 года.