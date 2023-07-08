Учитывая ресурсы Украины и России, война между странами не сможет затянуться на годы.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента (ОП) Михаил Подоляк в интервью изданию Meduza.

Как пояснил советник Андрея Ермака, ресурсные возможности Украины постепенно растут.

"Несмотря на то, что наша страна не получает вооружения быстро, в будущем темпы поставок будут расти, поскольку военно-промышленные комплексы нашей страны и партнёров работают всё интенсивнее" - говорит Подоляк.

"Просто до войны никто не планировал производить десятки тысяч снарядов в месяц, а сейчас совсем другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объём вооружений", - отметил советник главы ОП.

Между тем, ресурсы РФ постепенно сокращаются. Как считает Михаил Подоляк, агрессор уже истратил практически всё, что имел до войны, а докупать где-либо те или иные материалы для производства новых объемов оружия и ракет сопряжено с трудностями поиска поставщиков на обложенном санкциями рынке.

"Продажи в обход санкций требуют премиальных выплат. Грубо говоря, приходится с большим дисконтом продавать собственный товар и с большой наценкой покупать какие-то запчасти для того или иного производства. Всё это будет негативно сказываться на экономическом состоянии РФ", - добавил Подоляк.

"Почему Украина не согласится на заморозку войны? Казалось бы, заморозка войны - лучший сценарий для Украины, поскольку полностью оккупировать страну враг сегодня не может. Но я не вижу потенциала у этой войны перерасти в замороженный конфликт. Потому что для Украины это будет означать финал существования государства", - считает советник Ермака.

"В то же время, если Россия всё же зацепится за этот сценарий, она получит время провести дополнительную милитаризацию экономики и модернизацию армии, что, со своей стороны, в будущем приведет к новой войне", - пояснил Подоляк.

Ранее в Кремле говорили, что не видят перспектив переговоров с Киевом.

Также в Офисе президента заявляли, что мир в Украине наступит только после возвращения к границам 1991 года.