Российский МИД назвал фейком участие Сергея Лаврова в закрытых переговорах с представителями США об Украине.

Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова.

"Это дезинформация. Фейк, запущенный в западные СМИ", - сказала Захарова.

В США тоже открестились от консультаций по Украине, которые, как сообщали СМИ, неофициально ведут представители Вашингтона и Москвы еще с апреля.

Как заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, США пытаются добиться успеха Киева на поле боя, а не организовать мирные переговоры об Украине.

"В центре нашего внимания находится продолжение оказания помощи Украине, чтобы добиться успеха на поле боя, чтобы она могла вести переговоры с позиции максимальной силы, на своих, а не на чьих-либо еще условиях", – сказал официальный представитель администрации США.

Бейтс также напомнил о главном тезисе политики США в отношении Киева: ничего для Украины без Украины.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что ряд бывших высокопоставленных чиновников и экспертов США и России уже несколько месяцев ведут обсуждения дипломатического решения конфликта. При этом, как утверждалось, о ходе консультаций осведомлен Белый дом. А в одной из встреч принимал участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Между тем немецкие СМИ пишут, что мирные переговоры по Украине могут состояться уже в июле.