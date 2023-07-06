Президент Беларуси Александр Лукашенко дал понять, что Беларусь может вмешаться в войну, если Польша войдёт на Запад Украины.

Об этом он заявил белорусским СМИ.

"И мы с президентом России эту тему обсуждали. Полное взаимопонимание. Это очень опасный путь эскалации конфликта в Украине, если у них появится желание вторгнуться на территорию Украины и отвоевать "исторические" территории. Для нас это неприемлемо", - заявил президент Беларуси.

Лукашенко в очередной раз призвал Украину начать мирные переговоры и заявил, что РФ к ним готова. Но говорит, что после контрнаступления ВСУ Москва может на них и не согласиться.

Президент Беларуси заявил, что применение Россией ядерного оружия в ходе войны в Украине возможно только в случае "агрессии со стороны НАТО".

Накануне Медведев рассуждал о возможности завершить войну с помощью ядерного оружия.

А в России уже несколько недель раскручивается тема "неизбежного ядерного удара" России по Европе. Ее запустил российский политолог Сергей Караганов, и подхватил ведущий Дмитрий Киселев.

Ранее в западных СМИ сообщали, что якобы план Украины заключается в том, чтобы выйти на границу Крыма и начать переговоры. Зеленский это фактически опроверг заявлением, что война не будет закончена до освобождения полуострова.