Российский политолог Сергей Караганов, призывавший Москву нанести ядерный удар по Польше, продолжает развивать тему "неизбежного ядерного удара" России по Европе.

Его новая статья "Выбора не остаётся: России придётся нанести ядерный удар по Европе" была опубликована на следующий день после пригожинского мятежа, 25 июня, но заметили ее и начали обсуждать в сети только сейчас.

"Я надеюсь, что мы никогда не используем ядерное оружие, но то, что мы отказываемся от возможности его применения во всех ситуациях, кроме как в случае смертельной опасности для самого государства, мне кажется легкомысленным. Тем самым Штаты связывают руки России и надеются в долгосрочной перспективе ее взорвать этой длинной войной. Ну и, как следствие, кардинальным образом ослабить своего главного соперника - Китай, который в случае чего окажется один", - пишет Караганов.

Он считает, что Запад ведет РФ к "большой термоядерной войне", а потому применение ею ядерного оружия "может эту войну остановить".

Дальше он рассуждает, по кому нужно нанести удар. Вариант с Украиной он отбрасывает: дескать, "украинцы - несчастный обманутый народ, который гонят на убой. Но все-таки это наши люди, по ним мы бить не будем". Он предлагает бить по странам Европы, которые оказывают Украине наибольшую поддержку.

"При обсуждении темы гипотетического ядерного удара по Европе возникает вопрос: а как на него ответят США? Практически все эксперты соглашаются, что американцы ни при каких обстоятельствах не ответят на ядерный удар по их союзникам ядерным ударом по нашей территории", - уверяет Караганов.

Ранее Караганов комментировал советскую политическую историю в либеральном ключе и проповедовал декоммунизацию и десталинизацию. Однако став сооснователем российского Совета по внешней и оборонной политике, поменял взгляды. К слову, этот совет является одним из учредителей клуба "Валдай", в заседаниях которого регулярно участвует Владимир Путин.

Напомним, зимой Дмитрий Медведев пригрозил ядерной войной "недоразвитым политическим тусовщикам" из-за высказываний на форуме в Давосе о том, что Россия должна проиграть в войне против Украины.

В мае Медведев вновь угрожал Западу ядерной войной.