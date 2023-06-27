Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поставил задачу перед Минобороны и КГБ Беларуси - определить "алгоритм применения страной ядерного оружия" в случае нападения противника.

При этом он добавил, что "с ядерной державой никто никогда не воевал".

"Сейчас главная задача – определить алгоритм применения этого оружия. Основа его должна быть в том, что мы его должны применить в трудную минуту, если на нас нападут, - заявил он. Лукашенко добавил, что нападение на Беларусь обозначает нападение на Союзное государство.

Стоит отметить, что оружие, которое размещается сейчас в Беларуси - российское. Поэтому какое отношение белорусские ведомства могут иметь к его применению - непонятно.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что значительная часть ядерного оружия уже завезена на территорию страны. ЧВК "Вагнер" его охранять не будет, а персональную ответственность за использование несет лично Лукашенко.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ заявил, что для согласования ядерного удара ему нужен один звонок Путину. По словам Лукашенко, тактическое ядерное оружие, размещаемое в Беларуси, втрое мощнее, чем применённые США бомбы в Хиросиме и Нагасаки.