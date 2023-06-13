Для того, чтобы согласовать с Россией нанесение ядерного удара оружием, размещенным на территории Беларуси, нужен всего один телефонный звонок.

Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил российским изданиям, имея в виду звонок своему кремлёвскому коллеге Владимиру Путину.

"Если начнётся война, я, что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?", - сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, тактическое ядерное оружие, размещаемое в Беларуси, втрое мощнее, чем применённые США бомбы в Хиросиме и Нагасаки.

Ранее он заявил, что без колебаний применит ядерное оружие в случае "агрессии против Беларуси".

Напомним, РФ начнёт процесс переброски своего ядерного оружия в Беларусь в июле.

Ранее военные Беларуси заявили о готовности разместить ядерное оружие на ранее функционировавших объектах советских РВСН.

По словам Арестовича, Украина может очень быстро создать собственное ядерное оружие, но это нарушит её обязательства.