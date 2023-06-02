Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир оказался очень близок к ядерной войне из-за современных лидеров.

"Мы очень близки к ядерной войне, и у нас есть люди, которые понятия не имеют, что это происходит. И наши так называемые лидеры… И "так называемые" – это отличный термин для них. Так вот эти люди ставят всех нас под невиданную ранее угрозу. Мы никогда не были так близки к краю пропасти", - заявил Трамп на выступлении в Айове.

Он добавил, что при его президентстве такого бы никогда не произошло.

Экс-президент уже высказывался в подобном духе. В апреле он отметил, что действующий глава Штатов Джо Байден поставил мир и страну на грань Третьей мировой войны.

"Джо Байден привел нас на грань Третьей мировой войны. Говорят, что Трамп был прав во всем. Ну, я не предсказываю Третью мировую войну, но скажу, что мы очень близки, и они говорят только о ядерном оружии", - сказал он.

Также Трамп обещал в случае своей победы закончить войну в Украине за 24 часа. Владимир Зеленский ответил на это, что у Трампа была возможность не допустить войны за время своего президентства, но он этого не сделал.

При этом в мае этого года Трамп не стал отвечать на вопрос, чьей победы он хочет в Украине, но дал понять, что сократил бы помощь Киеву.