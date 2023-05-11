Кандидат в президенты США Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос ведущей CNN, кого он хочет видеть победителем в войне России против Украины. Он трижды ушел от ответа.

"Я не думаю с точки зрения победы и поражения. Я думаю о том, как это урегулировать. Я хочу, чтобы они перестали умирать – и русские, и украинцы. И я сделаю это за 24 часа. Но здесь нужна президентская воля", - ответил Трамп.

Он также дал понять, что сократит объемы военной помощи Украине в случае победы.

"Мы отдаем так много оборудования, что у нас сейчас нет боеприпасов для себя. У нас нет боеприпасов для себя, мы так много раздаем", - сказал Трамп.

Также он сказал, что хочет, чтобы Европа "вкладывала больше денег" в поддержку Украины и "выровнялась" с США.

Говоря о Путине, бывший президент заявил, что "он совершил огромную ошибку", но при этом "он умный парень".

Ошибка, по словам Трампа, заключалась в том, что Россия "вошла" в Украину - чего, добавил бывший президент, не произошло бы, если бы он все еще был в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что Джо Байден "поставил нас на грань Третьей мировой" и пообещал за сутки остановить войну в Украине.

Также Трамп называл лидеров России, Китая и КНДР "умнейшими людьми" и говорил, что Путин любит Украину и считает ее частью России.

Война в Украине продолжается уже 442-й день. Мы подводили итоги вчерашнего дня войны. ВСУ подтвердили продвижение украинской армии под Бахмутом. Однако глава МИД Кулеба заявил, что Украина пока не знает, "что выйдет" из украинского контрнаступления. Министр иностранных дел Китая приехал в Европу и сделал ряд заявлений по Украине. А Путин подписал указ о ежегодном призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе.

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