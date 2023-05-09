Суд присяжных в США оправдал бывшего президента Дональда Трампа по делу об изнасиловании в 1996 году писательницы и журналистки Джин Кэрролл, но признал его виновным в сексуализированном насилии и клевете.

Об этом сообщает CNN.

Согласно законодательству Нью-Йорка, человек несет ответственность за сексуализированное насилие, когда подвергает другого человека сексуальным контактам без согласия. При этом сексуальный контакт означает "любое прикосновение к половым органам или другим интимным частям человека с целью удовлетворения сексуального желания любой из сторон".

Под изнасилованием же имеется в виду ситуация, когда человек принуждает другого человека к половому акту без его согласия. Половым актом считается "любое проникновение полового члена во влагалище, даже незначительное".

И сексуализированное насилие, и изнасилование являются в Нью-Йорке преступлениями на сексуальной почве.

Суд предписал Трампу выплатить Кэрролл компенсацию в два миллиона долларов в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования и еще три миллиона – за клевету и ущерб ее репутации. Иск был гражданским, поэтому бывшему президенту США угрожал только штраф.

Трамп назвал позором и величайшей охотой на ведьм вердикт по делу о попытке изнасилования, а демократов в США - партией дезинформации, преследующей его во всех земных судах.

"Вердикт является позором - продолжение величайшей охотой на ведьм за все время. Демократы являются партией дезинформации. Когда они говорят что-то, как правило, это означает обратное, как в случае с предстоящими выборами 2024 года. Они говорят, что хотят, чтобы Трамп был их оппонентом, но не имеют это в виду. Вот почему они злобно преследуют меня в каждом суде на земле, потому что они не хотят соперничать со мной", - написал он в социальной сети Truth Social.

Четыре года назад Кэрролл заявила, что Трампа изнасиловал ее в примерочной магазина Bergdorf в 1996 году. Трамп якобы предложил ей купить нижнее бельё, и пока она его примеряла, заставил её заняться сексом. Политик опроверг все обвинения в свой адрес и назвал их лживыми. По его словам, он никогда не встречался с журналисткой, а ее нападки связал с попыткой пропиарить свою новую книгу.

В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Бывший хозяин Белого дома в декабре 2020 года подал прошение о приостановке дела, однако в сентябре 2021 года судья в Нью-Йорке отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска журналистки.

В сентябре 2021 года, после вступления в силу закона, который позволяет жертвам сексуального насилия подавать иски в связи с преступлениями, произошедшими десятилетия назад, адвокаты Кэрролл подготовили новый иск. В нем журналистка заявила, что Трамп нанес ей побои во время насильственных действий сексуального характера и что он опорочил ее, отрицая факт совершения преступления.

В апреле Трампа официально обвинили в подлоге документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности.

Также мы писали, что Тара Рид, бывшая помощница на президентских выборах Джо Байдена, обвинила своего экс-работодателя в изнасиловании.