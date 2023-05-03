Дональд Трамп опубликовал свой предвыборный видеоролик, в котором заявил об угрозе ядерной войны и раскритиковал гендерную повестку нынешнего президента США Джо Байдена.

"Улицы заполнены отравой, убивающей миллионы американцев; глобальные лидеры и тираны смеются над нами, глобальная элита отправляет детей на войну и говорит, что женщина - это мужчина, а мужчина - женщина. Такова Америка Джо Байдена", - говорится в ролике.

Также показаны видео, падающего Байдена, и говорится, что "наша слабость - стала их силой", и показаны кадры противников Америки - Путина, Ким Чен Ына, Си Цзиньпина, лидеров арабских стран.

Завершается ролик несколько модернизированным слоганом Трампа - "Сделаем Америку снова великой - для нас".

Ранее мы публиковали и предвыборный ролик Байдена.

Напомним, 76-летний Дональд Трамп лидирует среди вероятных претендентов от Республиканской партии на место кандидата в главы государства на выборах 2024 года, несмотря на то, что против него выдвинуты уголовные обвинения. Экс-президента официально обвинили в подлоге документов с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности - по 34 пунктам.