Бывший президент США Дональд Трамп уверенно лидирует среди вероятных претендентов на место кандидата в главы государства от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на свой опрос.

Согласно опросу, политик увеличил отрыв от своего основного конкурента - губернатора Флориды Рона Десантиса. В пользу Трампа высказались 51% сторонников и членов Республиканской партии, а за Десантиса готовы отдать свой голос лишь 38% респондентов. Таким образом, разрыв между кандидатами достиг 13%.

При этом издание подчеркнуло, что в декабре 2022 года опросы рисовали иную картину. Десантис, наоборот, обходил Трампа с 14% разрывом в гипотетическом противостоянии двух политиков за место кандидата в президенты от республиканцев. По данным декабрьского опроса, на республиканских праймериз ДеСантис набрал бы 52% голосов, Трамп — 38%.

В марте Рон Десантис "в частном порядке" дал понять, что намерен баллотироваться в президенты на выборах 2024 года. Сейчас Десантис путешествует по США, рекламируя свои мемуары.