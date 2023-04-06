Дональд Трамп может участвовать в выборах, несмотря на предъявление обвинений.

В конституции США ничего не говорится о невозможности баллотироваться в президенты при наличии уголовных обвинений. Согласно конституции, кандидатом в президенты может стать любой гражданин США не моложе 35 лет, родившийся в стране и прожившей в ней не менее 14 лет.

В истории США уже были случаи, когда в предвыборной гонке участвовали кандидаты, которым были предъявлены обвинения. Так, в 1920 году Юджин Дебс участвовал в президентской гонке, находясь в заключении в тюрьме в Атланте за антивоенную речь.

Кроме того, Линдон Ларуш, осужденный в 1980-х годах, претендовал на пост президента из тюрьмы. А Кит Джадд, приговоренный к более чем 17 годам тюрьмы, участвовал в праймериз от демократов вместе с победившим тогда Бараком Обамой.

Ни один из них президентом стать не смог.

Ранее прокуратура Манхэттена публиковала фабулу обвинений против бывшего президента США. Его обвиняют в том, что он "фальсифицировал деловые документы, чтобы скрыть преступления, связанные с сокрытием компрометирующей информации от избирателей во время президентских выборов 2016 года". То есть экс-президенту вменяют не подкуп для сокрытия компромата, а документальное уничтожение следов этого подкупа.

Мы подводили итоги первого судебного заседания по делу Трампа.