Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление миллиардера Илона Маска о том, что на последних президентских выборах тот голосовал за Джо Байдена.

Комментарий появился в соцсети Truth Social.

"Мне он говорил, что голосовал за меня", – заявил Тармп.

"Я ни на минуту не поверю, что Илон Маск голосовал за Байдена... Он просто пытается подружиться с ужасной администрацией, потому что получает правительственные субсидии и нуждается в разрешениях для своих компаний... Он просто наводит мосты", - добавил экс-президент.

"Да и кому какое дело", – изобразил безразличие политик.

На днях Маск поддержал в Твиттере губернатора Флориды республиканца Рона ДеСантиса, который заявил, что "вы не можете изменить пол своему ребенку во Флориде".

"Любой родитель или доктор, который стерилизует ребенка до его взросления, должен быть помещен в тюрьму на пожизненное", - заявил Маск.

Также Маск заявил, что американские власти имели доступ ко всем без исключения данным Твиттера - даже к личным перепискам пользователей.