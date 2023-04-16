Бывший президент США Дональд Трамп после стрельбы в Нэшвилле предложил вооружить американских учителей и проверить трансгендеров для предотвращения стрельбы в школах.

Об этом политик сказал на форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.

"Если хотя бы 5% учителей добровольно вооружатся и научатся использовать оружие для противодействия преступникам, мы сдержим проблему, и она исчезнет", - заявил Трамп.

Экс-президент США считает, что вооружить нужно каждого учителя, который захочет, и за государственный счет провести ему необходимые тренировки, и это "обойдется дешевле поддержки Украины".

"Если мы отправили 120 миллиардов долларов Украине, значит, мы сможем потратить одну десятую этого объема для защиты американских детей и школ", - сказал он.

"После инаугурации я поручу медицинскому регулятору провести независимое расследование на тему того, увеличивает ли гормональная терапия для смены пола и трансгендерная идеология риск депрессий, агрессии и насилия", - добавил Трамп.

Напомним, стрельбу в школе города Нэшвилл (США), которая произошла вечером 26 марта, устроила девушка-трансгендер Одри Хейл, которая ранее училась в этой школе. В результате перестрелки с полицией она была убита.

Позже выяснилось, что Одри Хейл втайне от родителей хранила дома целый арсенал, который несмотря на наличие эмоциональных расстройств, приобрела легально.