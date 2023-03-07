С начала 2023 года в США произошло 104 случая массовой стрельбы. Количество случаев массовой стрельбы в стране с начала года увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - в прошлом году к марту было 74 случая.

Об этом проинформировала исследовательская организация Gun Violence Archive.

По данным организации, за два первых месяца текущего года от огнестрельного оружия в США погибли почти 3 тысячи человек, пострадали 964 ребенка. Такие показатели являются рекордными в истории страны.

По словам главы Gun Violence Archive Криса Брауна, цена политического бездействия становится все более очевидной. Регулярные трагедии, происходящие в стране, должны стать призывом к немедленному принятию соответствующих мер американскими политическими лидерами.

"Американцы устали опасаться, что они или их семьи станут следующими жертвами", - отметил Браун.

Gun Violence Archive начала вести статистику массовой стрельбы в США в 2014 году. Тогда было зарегистрировано 273 подобных случая. Количество массовых расстрелов в США стремительно растет. В 2022 году в результате инцидентов со стрельбой в США погибли более 43,6 тысяч человек, из них более 1,6 тысяч детей.

В начале января мы сообщали, что меньше чем за неделю с начала года во время уличных перестрелок в США погибли более 250 человек.

Также мы писали, что с начала года в США ежедневно происходят по два массовых расстрела.