В США с начала года произошло уже 30 случаев массовой стрельбы. Это в среднем два массовых расстрела в день.

Об этом сообщает портал Gun Violence Archive.

"Юбилейной" тридцатой стрельбой стал инцидент на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга-младшего во Флориде, на котором присутствовало более 1000 человек.

Причиной стрельбы стала вражда между двумя местными бандами.

Восемь человек получили ранения, в том числе ребенок, одна женщина скончалась.

At least 8 people have been shot at Martin Luther King event in Fort Pierce, Florida pic.twitter.com/cOduFUiqer