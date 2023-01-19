В США с начала года произошло уже 30 случаев массовой стрельбы. Это в среднем два массовых расстрела в день.

Об этом сообщает портал Gun Violence Archive.

"Юбилейной" тридцатой стрельбой стал инцидент на праздновании Дня Мартина Лютера Кинга-младшего во Флориде, на котором присутствовало более 1000 человек.

Причиной стрельбы стала вражда между двумя местными бандами.

Восемь человек получили ранения, в том числе ребенок, одна женщина скончалась.

#BREAKING #Update

At least 8 people have been shot at Martin Luther King event in Fort Pierce, Florida pic.twitter.com/cOduFUiqer — RawNews1st (@Raw_News1st) January 17, 2023

Еще одна разборка банд со стрельбой закончилась гибелью шестерых людей в Калифорнии. Среди погибших - младенец, его 16-летняя мать и 79-летняя бабушка.

Полиции в обоих случаях не удалось задержать преступников.

По статистике, наибольшее количество массовых расстрелов в этом году произошло во Флориде - 16,7%.

Всего, по состоянию на полдень 17 января в США от применения огнестрельного оружия погибли 1948 человек. 826 случаев были классифицированы как убийство, а 1122 - самоубийство.

В прошлому году от огнестрельного оружия погибли 44 272 человека.

Напомним, на прошлой неделе в США полицейские застрелили лауреата премии "Грэмми" на пороге собственного дома.