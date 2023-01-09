Прокуратура Ганновера предъявила обвинения предполагаемым убийцам гражданина Украины.

Об этом пишет Bild.

По данным издания, в марте в окружном суде Ганновера начнётся процесс по делу об убийстве предпринимателя из Украины Бориса Л., который являлся совладельцем элитного автосалона.

Пятого сентября он находился на рабочем месте и беседовал с клиентами, когда неизвестный открыл огонь из автомата.

Мужчина произвёл в жертву семь выстрелов, а затем попытался скрыться на автомобиле, в котором его поджидал сообщник. Оба были задержаны полицией недалеко от места преступления.

В ходе следствия удалось установить, что стрелявшим был гражданин Молдовы Денис С., а его напарником - гражданин Украины Игорь Ф. Оба приехали в Германию с целью совершения преступления.

Скорее всего, речь идёт о заказном убийстве. Вдова Бориса Л. подозревает, что счёты с её мужем свёл его бывший деловой партнёр. Причиной могли быть разногласия в бизнесе.

Сегодня обоим подозреваемым было предъявлено обвинение в убийстве. Свою вину мужчины отрицают.

Ранее мы писали, что в Польше на съемной квартире нашли тело украинца с многочисленными ножевыми ранениями.

Также "Страна" рассказывала, что суд приговорил к пожизненному заключению исполнителя резонансного заказного убийства киевского пластического хирурга. Его сообщник получил 15 лет тюрьмы, а вот о судьбе заказчика ничего не сообщается.